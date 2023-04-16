الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسرة الشهيد عمر القاضى تكرم حفظة كتاب الله بالمنوفية (صور)

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي

أقامت  أسرة الشهيد عمر القاضي، شهيد العيد وكمين البطل، حفل تكريم الفائزين بمسابقة الشهيد البطل عمر القاضي لحفظة القرآن الكريم، والتي أقيمت بمنزل الشهيد بقرية ساقية المنقدي مسقط رأسه، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتقام المسابقة للعام الثاني علي التوالي، بمشاركة حفظة كتاب الله من محافظة المنوفية ومحافظات أخرى. 

وكان قد شارك في المسابقة هذا العام 1150 متسابقًا، من محافظة المنوفية، و بعض الحافظين من محافظة الغربية، وأقيمت المسابقة  على أربعة مستويات، وهم  المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا، والمستوى الثاني ويشمل حفظة نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث  ويندرج تحته المتسابقين من حفظة ربع القرآن، وشمل المستوى الرابع حفظ المتسابق 5 أجزاء. 

وكرم الضيوف من المشايخ الكبار أكثر من 80 فـائـزً  في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم 3 حالات إنسانية، وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة للدكتور  والعالم الجليل جابر طايع بوزارة الأوقاف، والذي أكد على منزلة الشهيد عند الله، لافتًا إلى أنه لا يوجد أغلى من الروح ليقدمها الفرد لوطنه، فمهما قدم الشعراء وغيرهم من الأغاني الوطنية فهي لن تتخط الحناجر لكن من يقدمه روحه لوطنه هذا هو الحب والتضحية للوطن.

وكان قد حضر الحفل  الدكتور جابر طايع، والشيخ يسري عزام، والعقيد محمد أبو العزم مأمور أشمون، والنائب علاء طاحون عضو مجلس النواب، والنائب سامر التلاوي، والنائب أحمد الخشن، و اللواء محمد مشهور والد الشهيد البطل إسلام مشهور، والشيخ مصطفى الأعسر، وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. 

وتسلم حفظة القرآن الكريم جوائزهم من يد الضيوف الاجلاء، وتم ذلك في حضور المئات من أهالي قرية ساقية منقدي وأبناء محافظتي المنوفية والغربية.

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمنزل الشهيد عمر القاضي
أشمون بمحافظة المنوفية أسرة الشهيد البطل عمر القاضي الشهيد عمر القاضي العالم الجليل الشيخ يسري عزام القرآن الكريم

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