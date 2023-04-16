الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى بيان رسمى.. وزارة الشباب تطالب الجماهير بضبط النفس والالتزام بالروح الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا منذ قليل طالبت فيه بعدم خروج الجماهير المصرية عن النص، حيث حذر وزير الشباب والرياضة الخارجين عن النص بمضاعفة العقوبات خلال المرحلة المقبلة في حالة التجاوز واختراق القانون. 

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

فى ضوء البيان السابق إصداره من الوزارة والخاص بوضع وكفالة كافة الضوابط الخاصة بضمان الحفاظ على استقرار وضبط منظومة كرة القدم المصرية، وحيث تسعى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعودة الجماهير للمدرجات المصرية أخذًا بعين الاعتبار أن الجماهير دائمًا ما كانت وستظل حجر الزاوية أمام مختلف الانتصارات التى حققتها كرة القدم المصرية على مدار السنوات المتتالية، فإن الوزارة واضطلاعًا بدورها وحرصًا منها على استقرار تلك المنظومة وتهيئة الأجواء المناسبة والهادئة بما يساعد على النهوض بها على كافة المستويات سواء الأندية أو المنتخبات، تود التأكيد على أنه تم التنسيق رسمياً مع كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لإعمال شئونهما نحو

أولاً: اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي تجاوزات تصدر عن الأفراد أو المؤسسات.

ثانياً: تنفيذ العقوبات المتدرجة والمنصوص عليها بالقوانين واللوائح المنظمة لمختلف مسارات منظومة كرة القدم المصرية.

ثالثاً: التواصل المستمر مع جميع المعنيين للتوعية بشأن مخاطر الخروج على الأعراف والقوانين وعواقب ذلك حاضراً ومستقبلاً.

علماً بأن الوزارة تؤكد أنها حريصة على التواجد الجماهيري فى المدرجات المصرية خاصة فى ضوء الارتباطات القارية للأندية المصرية والمنتخبات ولما لذلك من أثر إيجابي كبير ولا يمكن تعويضه لمساندة ودعم ومؤازرة أنديتنا ومنتخباتنا للفوز بالمباريات وتحقيق الإنجازات التى تسعد جماهير كرة القدم المصرية.

وناشد وزير الشباب والرياضة الجميع بالالتزام والحفاظ على الروح الرياضية من أجل العمل المستمر على تطوير المنتخبات الوطنية في كافة الألعاب الرياضية.

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