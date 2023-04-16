الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد توليه تدريب الزمالك.. 4 لاعبين منتظر تألقهم مع أوسوريو

مدرب الزمالك الجديد
مدرب الزمالك الجديد خوان كارلوس أوسوريو

يستعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقيادة الفارس الأبيض لأول مرة عندما يواجه المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل.

ويستضيف الزمالك، نظيره المقاولون العرب في التاسعة والربع مساء الإثنين على ستاد القاهرة ضمن الجولة 26 من بطولة الدوري.

ومع تولي الكولومبي مهمته الجديدة، سيكون هناك لاعبين متوقع الاعتماد عليهم بشكل رئيسي في تشكيل الفريق، باعتبارهم مناسبين لطريقة اللعب التي يعتمد عليها المدرب.

أوسوريو يلعب بطريقة 4-3-3 لكن بدون اندفاع هجومي، على الرغم من تفضيله الاستحواذ على الكرة في أغلب الوقت.

وسيكون الثنائي سيف فاروق جعفر وأحمد بلحاج، هما أكثر المستفيدين من تلك الطريقة خاصةً أن المدرب الكولومبي يُفضل الاعتماد على ثنائي وسط لديهما واجبات وخصائص هجومية ومن خلفهما ارتكاز دفاعي سيكون نبيل عماد دونجا في الأغلب.

أما الاسم الثالث الذي سيتم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي للزمالك خلال ولاية المدرب الكولومبي، فهو سيد عبد الله "نيمار"؛ نظرًا لكون أوسوريو يفضل الاعتماد على ظهير دائم التقدم للأمام وأداء الواجبات الهجومية بشكل أفضل من الدفاعية.

وهذا ما يمتاز به سيد نيمار على عكس عمر جابر وحمزة المثلوثي.

أما اللاعب الرابع الذي سيستفيد المدرب الكولومبي بوجوده في التشكيل الأساسي فهو ناصر منسي الذي يجيد التعامل مع ألعاب الهواء والكرات العالية.

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