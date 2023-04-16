إصابة 3 أشخاص فى انقلاب "سوزوكى" بالإسماعيلية (صور)

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء انقلاب سيارة سوزوكي على وصلة أم قمر بإتجاه الإسماعيلية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد انقلاب سيارة سوزوكي في وصلة أم قمر إتجاه الإسماعيلية على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بجامعة قناة السويس.

حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالإسماعيلية

حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالإسماعيلية

وأكدت مصادر طبية أن المصابين هم عبدالله حسين علي، 30 سنة، بكدمات بالصدر، ومحمد السيد إبراهيم، 29 سنة، المنايف ، ومصاب بكدمات، وأشرف السيد عبد الفتاح 28 سنة، المنايف، واشتباه كسر بالساق اليسري، وتم نقل المصابين بجامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.