«تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية»..أمسية شعرية رمضانية بـ"الأعلى للثقافة"..غداً

تنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور مقررها الشاعر أحمد سويلم، الأمسية الشعرية الرمضانية الثانية بعنوان "تجليات رمضان بين الشعر الشعبي وشعر العامية"، وذلك في تمام التاسعة من مساء الغد، الأحد 16 أبريل 2023 بقاعة المجلس؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ والأستاذ الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن الأمسية كلمة الشاعر مسعود شومان، عضو لجنة الشعر؛ بعنوان "رمضان في التراث والمأثور الشعبي"، وكلمة الشاعر جابر بسيوني بعنوان" رمضان في الشعر"، كما تتضمن الأمسية مشاركة الشعراء إيهاب البشبيشي، حاتم مرعي، طارق الدسوقي، عمر مكرم، محمد رؤوف، و يديرالأمسية الشاعر مسعود شومان.