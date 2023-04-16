الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة مجهولة فى ترعة الإسماعيلية

جثة
جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان شخص لقي مصرعه في ترعة الإسماعيلية بشارع محمد علي أمام محطة المياه هيئة قناة السويس.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بالعثور على شخص مجهول الهوية، في ترعة الإسماعيلية بشارع محمد علي أمام محطة المياه هيئة قناة السويس.

وتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وتبين أنه لشخص مجهول الهوية، وسنه حوالي 30 سنة، وتم نقل الجثمان لمستشفى حميات الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ملابسات غرقه.

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