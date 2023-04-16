الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس: القيامة فى الفكر المسيحى أساس الإيمان

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شكر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في عظته بمناسبة عيد القيامة المجيد، الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة على دعمهم.

وقدم البابا التهنئة للمسلمين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، قائلًا: «نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وهي تزيد من وحدة بلادنا».

وتابع البابا تواضروس الثاني أن القيامة في الفكر المسيحي هي أساس الإيمان، فهذا العيد هو عيد الأعياد، وفرح الأفراح.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته اليوم في قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "القيامة في حياة الإنسان هي حدث يومي، وقيامة السيد المسيح، تمنح الإنسان عطايا كثيرة، تمنحه الأمل والرجاء والقوة والعين الإيجابية للحياة".

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