الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تغريم الأهلى 20 ألف جنيه وحرمان 3 آلاف مشجع من حضور مباراتين بالدورى

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

قررت رابطة الأندية المحترفة، تغريم الأهلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع 3 آلاف مشجع من جماهير الأهلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

جاء ذلك بعد وصلة السباب الجماعي ضد محمود عبدالرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك على هامش مباراة الأهلي وفاركو.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فاركو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن الجولة 25 من بطولة الدوري.

عقوبات على جماهير الإسماعيلي والاتحاد وإيقاف السقا وعبدالباقي جمال

كما قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة تغريم النادي الإسماعيلي 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.

كما قررت الرابطة منع ٢٠١٢ مشجع من جماهير الإسماعيلي من حضور مباراتين بسبب التعرض بالسباب لعناصر اللعبة وأندية.

ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد السكندري بتغريمه ٢٠ ألف جنيه وحرمان ٨٧٤ من جماهيره من حضور مباراتين.

وقررت الرابطة إيقاف عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بفيوتشر مباراة واحدة وتغريمه ٢٠ ألف جنيه للطرد وعدم الامتثال للقرار، فيما تم إيقاف عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة مباراتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم.

الاهلى فاركو رابطة الأندية الدورى المصرى

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