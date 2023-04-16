حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 16 أبريل 2023

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 16 أبريل 2023، على النحو التالي:

الحمل

مهنيا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرا لتحمّل المزيد من الأعباء والمسئوليات التي ستلقى على عاتقك.

عاطفيا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.

صحيا: احذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

الثور

مهنيا: تنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائدا في بداية الشهر.

عاطفيا: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب.

صحيا: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة.

الجوزاء

مهنيا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح.

عاطفيا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحيا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

السرطان

مهنيا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيا: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .

صحيا: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.

الأسد

مهنيا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنّه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء والشهرة.

عاطفيا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جدا.

صحيا: خصص للعائلة بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئا، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.

العذراء

مهنيا: قد تصطدم بالمحيط لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، وتقدم على ما لم تفعله في السابق.

عاطفيا: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية واهتم بالشريك كما يجب وإلا.

صحيا: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة.

الميزان

مهنيا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.

عاطفيا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.

صحيا: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة.

العقرب

مهنيا: تحصل على نتائج ترضيك وتعوّض عن تقاعس من قبل بعضهم، وتطالب بحقّ وبوعد وتشعر بالقوة.

عاطفيا: يوم رومانسي وهادئ يسمح لك بلقاء الحبيب بعيدا عن الأضواء والصخب، وتمضية أوقات من الهدوء والسكينة.

صحيا: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعبا أو مرهقا أو لممارسة نشاط رياضي مفيد.

القوس

مهنيا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.

عاطفيا: تحرز تقدّما مهّما وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.

صحيا: كن متأنيا ومترويا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.

الجدي

مهنيا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفيا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.

صحيا: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.

الدلو

مهنيا: يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديدة في حياتك أو ربحا ماليا، ويضاعف الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقاً.

عاطفيا: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما يصعب حلها سريعا.

صحيا: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة.

الحوت

مهنيا: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبرا جيدا وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفيا: تعيش لحظات جميلة جدا تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.

صحيا: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.