الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 16 أبريل 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 16 أبريل 2023، على النحو التالي:

الحمل

مهنيا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرا لتحمّل المزيد من الأعباء والمسئوليات التي ستلقى على عاتقك.

عاطفيا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.

صحيا: احذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.

الثور

مهنيا: تنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائدا في بداية الشهر.

عاطفيا: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب.

صحيا: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة.

الجوزاء

مهنيا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح.

عاطفيا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.

صحيا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.

السرطان

مهنيا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفيا: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .

صحيا: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.

الأسد 

مهنيا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنّه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء والشهرة.

عاطفيا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جدا.

صحيا: خصص للعائلة بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئا، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.

العذراء

مهنيا: قد تصطدم بالمحيط لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، وتقدم على ما لم تفعله في السابق. 

عاطفيا: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية واهتم بالشريك كما يجب وإلا.

صحيا: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة.

الميزان

مهنيا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.

عاطفيا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.

صحيا: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة.

العقرب

مهنيا: تحصل على نتائج ترضيك وتعوّض عن تقاعس من قبل بعضهم، وتطالب بحقّ وبوعد وتشعر بالقوة.

عاطفيا: يوم رومانسي وهادئ يسمح لك بلقاء الحبيب بعيدا عن الأضواء والصخب، وتمضية أوقات من الهدوء والسكينة.

صحيا: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعبا أو مرهقا أو لممارسة نشاط رياضي مفيد.

القوس 

مهنيا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر. 

عاطفيا: تحرز تقدّما مهّما وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.

صحيا: كن متأنيا ومترويا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.

الجدي 

مهنيا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفيا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.

صحيا: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.

الدلو

مهنيا: يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديدة في حياتك أو ربحا ماليا، ويضاعف الموجة الإيجابية  التي اجتاحتك سابقاً.

عاطفيا: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما يصعب حلها سريعا.

صحيا: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة.

الحوت

مهنيا: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبرا جيدا وتفرح بأجواء مؤاتية.

عاطفيا: تعيش لحظات جميلة جدا تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.

صحيا: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.

إبريل 2023 حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأبراج الفلكية

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