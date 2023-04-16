حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 16 أبريل 2023
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 16 أبريل 2023، على النحو التالي:
الحمل
مهنيا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسئولية، فكن حذرا لتحمّل المزيد من الأعباء والمسئوليات التي ستلقى على عاتقك.
عاطفيا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة، وتخطط والشريك لمتضية أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله.
صحيا: احذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.
الثور
مهنيا: تنفتح في وجهك مجالات الشهرة والنجاح، ولن يخفّ الوهج الذي كان سائدا في بداية الشهر.
عاطفيا: تعاطف مع الحبيب ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك، تصلك تأثيرات إيجابية تسلّط عليك الأنظار وتسلب اهتمام الحبيب.
صحيا: حاول التروي والتقاط أنفاسك قبل الغوص في اهتماماتك المتشعبة.
الجوزاء
مهنيا: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيرا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح.
عاطفيا: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط.
صحيا: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.
السرطان
مهنيا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.
عاطفيا: تعيش لحظات حب عاصفة ويصارحك الحبيب بأسراره، أنت محبوب جدّاً فاستغلّ الظرف لتقوية العلاقة .
صحيا: لا تتعجب من أوجاع الرأس والمعدة التي تنتابك باستمرار فهي نتيجة طبيعية للجو الضاغظ الذي تفرضه على نفسك.
الأسد
مهنيا: تفوّقك في العمل يزعج بعض الزملاء لكنّه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء والشهرة.
عاطفيا: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة ومعيقة جدا.
صحيا: خصص للعائلة بعض وقتك فهم يستمتعون بصحبتك عندما تكون هادئا، ومحبتهم لك تشعرك بحيوية متجددة وبنشاط كبير.
العذراء
مهنيا: قد تصطدم بالمحيط لكنك لن تعيش انفعالات شديدة وتجارب قاسية، وتقدم على ما لم تفعله في السابق.
عاطفيا: إذا أردت اتخاذ قرار مهم فليكن اليوم ثم اترك الأيام المقبلة للحياة الروتينية واهتم بالشريك كما يجب وإلا.
صحيا: حاذر الغضب، فهو قد يجعلك غير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة.
الميزان
مهنيا: عليك أن تختار خطواتك المستقبلية بعناية واقتدار، وهذا سيساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت تطمح اليه منذ مدّة طويلة.
عاطفيا: التواصل الدائم مع الشريك يوفر عليكما الكثير من المشكلات ويساهم في توطيد العلاقة بينكما وترتاح القلوب.
صحيا: انتبه لمشكلات الدورة الدموية واستبق تعقيداته بالمشي في أحضان الطبيعة عندما تسنح لك الفرصة.
العقرب
مهنيا: تحصل على نتائج ترضيك وتعوّض عن تقاعس من قبل بعضهم، وتطالب بحقّ وبوعد وتشعر بالقوة.
عاطفيا: يوم رومانسي وهادئ يسمح لك بلقاء الحبيب بعيدا عن الأضواء والصخب، وتمضية أوقات من الهدوء والسكينة.
صحيا: يوم جيّد للقيام بعلاج ما إذا كنت تعبا أو مرهقا أو لممارسة نشاط رياضي مفيد.
القوس
مهنيا: مصاعب وحواجز تنهار أمامك بشكل سريع، لا تيأس حتى لو تعرضت لاستفزاز، ولا ترد عليه باستفزاز آخر.
عاطفيا: تحرز تقدّما مهّما وتقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو بالارتباط الجدي، أو تعمل على توطيد الروابط الحالية.
صحيا: كن متأنيا ومترويا، واستعد لمواجهة مرنة وحكيمة لمشكلاتك الضاغطة.
الجدي
مهنيا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفيا: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحيا: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.
الدلو
مهنيا: يحمل هذا اليوم بشرى سارة وجديدة في حياتك أو ربحا ماليا، ويضاعف الموجة الإيجابية التي اجتاحتك سابقاً.
عاطفيا: لا تدع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك، فهذا قد يؤدي الى مزيد من المشكلات بينكما يصعب حلها سريعا.
صحيا: قد تواجه خطر احتقان دماغي والتهاب السحايا، يجب معالجة الأمراض الحالية اليوم وإلا أصبحت مزمنة.
الحوت
مهنيا: تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبرا جيدا وتفرح بأجواء مؤاتية.
عاطفيا: تعيش لحظات جميلة جدا تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك.
صحيا: عليك أخذ إجازة لتجدد نشاطك وتستعيد قوتك لممارسة أعمالك بارتياح كبير.