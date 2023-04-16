بعد هدفه فى شباك لينس.. ميسى يهدد رقم رونالدو التاريخي

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان في شباك لينس خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على لينس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليبتعد بصدارة الدوري، ويقترب من التتويج باللقب.

ميسي رفع رصيد أهدافه في الدوري الفرنسي إلى 15 هدفا هذا الموسم.

وبات ميسي أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى برصيد 495 هدفا متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر السعودي في يناير الماضي.

ويحتاج ميسي إلى هدف واحد فقط ليصبح أكثر لاعب سجل في الدوريات الخمسة الكبرة في القارة الأوروبية.