الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ طب نفسى تحذر من كثرة تعرض الأطفال للشاشات.. هل تؤدى للتوحد؟

خطر تعرض الأطفال
خطر تعرض الأطفال للشاشات

حذرت الدكتورة نرمين شاكر، أستاذ الطب النفسي، من ترك الأطفال أمام شاشات التليفزيون، أو الهواتف لفترات، مؤكدة أن كثرة التعرض للشاشات يسبب أعراضًا نفسية مثل القلق والتوتر وكذلك النمو الاجتماعي يتوقف ويكون الطفل مرتبطًا بالشاشات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كثرة تعرض الطفل للشاشات يجعله غير قادر على التواصل مع الأطفال في نفس عمره، مشيرة إلى أن الطفل قبل العامين ممنوع أن يتعرض لأي نوع من الشاشات، ومن سن 3 سنوات وحتى 5 فإنه متاح له ساعة واحدة فقط يوميًا، وساعتين لمن هم فوق سن السادسة.

وأكدت أن الألعاب العادية تحفز القدرات الذهنية لدى الطفل وتنميها، على عكس الأجهزة التي تتسبب في إصابة الجهاز العصبي بالإرهاق الشديد.

هل كثرة التعرض للشاشات يؤدي للتوحد؟

وأشارت إلى أن التوحد اضطراب نمائي بيولوجي في المقام الأول، والطفل يكون لديه مشكلة جينية أو حدثت له مشكلة خلال الحمل، مؤكدة أن التوحد لا يأتي من التعرض للشاشات، ولكنها تسرع في ظهوره للطفل الذي لديه أعراضه.

شاشات التلفزيون الهواتف التوحد اضطراب نمائي أستاذ الطب النفسي

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