هند رستم.. واجهت الحسد بـ"الكوتشينة" ؟.. والعقاد أفتاها بزيارة بيت الله الحرام

كانت هند رستم (12 نوفمبر 1931 - 8 أغسطس 2011) تخشى الحسد كثيراً، وتتقى العيون الحاسدة بتعويذة تظهر معها فى بعض صورها ممثلة فى أوراق الكوتشينة وورقة أخرى مرسوم عليها "مهرج السيرك"، وهو ما كشفت عنه فى إحدي أحاديثها لمجلة "الكواكب" إن "مهرجها قد رد عنها كيد الحاسدين والكوتشينة التى تتفاءل بها دائما"؛ هذا ما جاء فى كتاب الكاتبة مريم الشريف "أنا مدام الدكتور فياض..هند رستم.. أسرار فى حياة أيقونة الجمال والأناقة"؛ الصادر مؤخراً عن دار "كنوز" للنشر.

عندما أفتاها “العقاد” بزيارة بيت الله الحرام

علاقة "مارلين مونرو الشرق" كما وصفها النقاد بعباس محمود العقاد الأديب والمفكر والصحفي والشاعر المصري، الذى (ولد في أسوان عام 1889- وتوفى فى 13 مارس 1964 بالقاهرة) لم تخل من الطرافة؛ يكفى أنك تعرف أنها حصلت منه على فتوى بجواز زيارتها بيت الله الحرام اثناء إختيارها من قبل الكاتب الصحفى مصطفى أمين لكى تجرى معه لقاءاً صحفياً لمجلة "آخر ساعة" عام 1963.

الكاتبة مريم الشريف؛ مؤلفة الكتاب اعادت نشر أجزاء من اللقاء الصحفى الذى أدارته هند رستم مع "العقاد" فى كتابها الجديد؛ حيث تقول:"صارت هند رستم العقاد بأنها ترغب فى زيارة بيت الله، ثم استاذنت فى إشعال سيجارة، قائلة ( فيه حاجة شاغلة بالي الأيام دي، أنا عايزة أزور بيت الله، فهل حرام إن الفنان يزور بيت الله ويرجع يشتغل فى السينما؟)، وأسرع العقاد يقول لها ( أبداً، لا حرام ولا حاجة)، مضيفاً أن الفن غير محرم مطلقاً، لكن الخلاعة مًحرمة، ناصحاً إياها بزيارة بيت الله (لا تستمعى لكلام أى واحد يشكك فى هذه المسألة)".

هند رستم

هند رستم (12 نوفمبر 1931 - 8 أغسطس 2011 )، هي ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال السينمائية، وتُعد من أهم الممثلات في العصر الذهبي للسينما المصرية. لُقِّبت من قبل النقاد «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق».

عن حياتها

ولدت في حي محرم بك بالإسكندرية شمال مصر وكان والدها ضابط في الشرطة، ولدت لعائلة أرستقراطية مصرية، من أب لأصول شركسية وأم مصرية. وقدمت أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا. وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية «اتمخطري يا خيل» لمدة دقيقتين كـ«كومبارس» تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوّجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية في السينما، ولقد اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق» لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف، وقدمت آخر أعمالها في عام 1979 خلال فيلم «حياتي عذاب» حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.

حياتها الأسرية

تزوّجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وتزوجت من الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها بسنت.

وفاتها

توفيت هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة في إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض لم يدم أكثر من يومين حيث داهمتها أزمة قلبية نقلت على أثرها للعلاج في مركز الأطباء بمنطقة المهندسين.