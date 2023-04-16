الحلقة الـ ٢٤ مسلسل ضرب نار.. مهرة تلجأ لجابر الكوماندا لإنقاذ شقيقها

تتواصل أحداث الحلقة الـ ٢٤ من مسلسل ضرب نار، بقيام مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز بشراء مخدرات لشقيقها طارق حتى يخرج من حاله الخوف والتوتر والمرض الذي فيه بسبب إدمانه؛ إلا أنها تقوم بإلقاء هذا المخدر في القمامة حتى لا تعطيه لشقيقها المدمن.

تستكمل الأحداث بتصالح جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي لنوسة زوجته، التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، بعدما قام بطردها من منزله بسبب حديثها عن مهرة.

تتواصل الأحداث بهروب طارق من منزل مهرة ليذهب إلى أحد التجار ليقوم بشراء المخدرات منه؛ إلا أنه ليس معه أي أموال ليقوم التاجر بإعطائه للمخدرات دون مقابل، الأمر الذي يجعله يهدأ.

تقوم مهرة بمكالمة جابر لإنقاذ شقيقها ليرد عليه قائلا: إنه يعلم مكانه وسوف يقوم بإنقاذه، لكن طارق يقرر الانتحار، لشعوره أنه يسبب لها المشاكل، حيث قام بالانتحار، وسط صدمة كبيرة من مهرة التي شعرت أنها ماتت بموت شقيقها طارق الذي يجسد شخصيته أحمد العزي.

وتعرض الحلقه الـ ٢٥ من مسلسل ضرب نار، الأحد الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.



مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.