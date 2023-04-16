رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشكر المهنئين بعيد القيامة

قدم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وبالإنابة عن مطارنة وأساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة في مصر وخارجها، الشكر والتقدير لكل من هنأ بالعيد.

وخص رئيس الأساقفة بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أوفد اللواء جعفر عمران محمد عمران ممثلًا للرئيس للتهنئة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية والذى أوفد نيابة عنه للتهنئة الشيخ عمرو الوردانى.

وشكر رئيس الأساقفة "اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أناب اللواء محمد وليد سمير مندوبًا عنه لحضور القداس ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أناب الشيخ خالد عبدالمجيد مدير عام الاتصال السياسي بمكتب الوزير".

وقدم خالص الشكر للسفير جارث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والسفير جوناثان ويدون رئيس المكتب السياسي ممثلًا لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ومعاونيه والذي أناب اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية لحضور قداس العيد القيامة المجيد الذي أقيم اليوم.