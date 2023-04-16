الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 24 من الكبير أوى 7.. مربوحة توجه عدة نصائح للكبيرة فحت قبل زواجها

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 7

ظهرت الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 24، وهي تستعد للزواج من حبيبها حفني الديب عدو الكبير أوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي.

 

أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 24

وجلست الكبيرة فحت، خلال أحداث مسلسل الكبير اوي 7 الحلقة 24 مع مربوحة التي تلعب شخصيتها الفنانة رحمة أحمد وهي زوجة الكبير عمدة المزاريطة لتعطيها عدد من النصائح قبل زواجها.

 

وقالت مربوحة لها: "عملتى حسابك فى الأطقمة" لترد عليها الكبيرة فحت: "تقصدى طقم الصينى ولا الأسنان"، لتحضر مربوحة بأكثر من طقم لها منهم ماسك فيلم الرعب "scream".

 

ويحاول جوني شقيق الكبير أن يصبح مجرما خطيرا ليتمكن من مقابلة المجرم حفني الديب بدلا من الكبير لوجود بينهما: “مصانع الحداد”.

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أبطال مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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