حروق واختناق.. تفاصيل إصابة طفلة فى حريق بالمعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لثلاثة مصابين بينهم طفلة في حريق شب في شقة سكنية، بشارع المعهد الديني وتبين أن الإصابات تنوعت بين حروق واختناق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة عمليات النجدة مفاده بورود بلاغا يفيد باندلاع حريق مع ارتفاع ألسنة اللهب داخل شقة سكنية بالمعادي.

وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات من الإطفاء لإخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

تم تننفيذ عملية التبريد والسيطرة عليه، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلاقيهم العلاج اللازم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.