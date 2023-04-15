"الأسقفية" توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة يقدمها كلا من كلير غايس ورامز بخيت خادمى الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وكانت قد بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام"

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام:

"الله القادر علي كل شيء ابونا السماوي نعترف باننا قد اخطأنا اليك والي سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا علي كل خطايانا وتائبون اليك من مافعلناه منها بجهل او عن ضعف او عن عمد . فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا اغفر لنا كل ما سلف منا وانعم بان فيما بعد ان نخدمك دائما في جدة الحياة اكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين"