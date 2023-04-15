السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأسقفية" توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد

الأسقفية
الأسقفية

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.

 

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة يقدمها كلا من كلير غايس ورامز بخيت خادمى الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم  وضعاف السمع.

 

وكانت قد بدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

 

ضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "المسيح اليوم قام"

 

وفي صلاة الاستعداد ردد الحاضرون الاعتراف العام: 
"الله القادر علي كل شيء ابونا السماوي نعترف باننا قد اخطأنا اليك والي سائر الناس بالفكر والقول والفعل فنحن اّسفون حقا علي كل خطايانا وتائبون اليك من مافعلناه منها بجهل او عن ضعف او عن عمد . فلأجل ابنك ربنا يسوع المسيح الذي مات عنا اغفر لنا كل ما سلف منا وانعم  بان فيما بعد ان نخدمك دائما في جدة الحياة اكراما وتمجيدا لاسمك بربنا يسوع المسيح . آمين"

الأسقفية الأنجليكانية ا للصم وضعاف السمع الأسقفية الأنجليكاني أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي

الأكثر قراءة

صاروخ يوم الشمس!

الطب البيطري بالإسماعيلية يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التحصينات

بث مباشر.. قداس عيد القيامة المجيد برئاسة البابا تواضروس

إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات أثر وقوع حادث انقلاب تروسكل بالبحيرة

اندلاع حريق بعمارة سكنية بالأقصر.. وإصابة 3 أشخاص

محمد الباز يكتب: إمام التفكير.. قبضة الرحايا.. نصر أبوزيد بين سهام الجامعة وأنياب الصحافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

ماجد حبته

صاروخ يوم الشمس!

أحمد الصغير

شكرًا لمَن صوّبوا مسار الدراما التاريخية المصرية

حسين دعسة

التشاورى الخليجى - العربى.. الأزمة السورية حرجة.. وقضيتنا المركزية فلسطين

وائل لطفي

«تحت الوصاية».. مرة أخرى

عبد الرحيم طايع

أحمد عطا الله يغنى

صور

الأحياء الشعبية تحتفل بليالي رمضان

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس