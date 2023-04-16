محمد أبو الغار: لم أقابل هند مختار ولا أعرفها

رد الدكتور محمد أبو الغار، على ما أثارته الكاتبة الصحفية هند مختار بشأن كتابتها لمذكرات ألبير آرييه.

وأكد أبو الغار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا يعرفها ولم يقابلها من قبل.

جديد بالذكر أن هند مختار كانت قد أثارت جدلا في الوسط الثقافي عبر نشرها لتدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تشير فيه إلى التشابه الذي يصل حد التطابق بين نسخة كتاب "ألبير آرييه.. مذكرات يهودي مصري" تحرير منى عبدالعظيم أنيس والمذكرات التي حررتها عبر لقاءات مطولة مع ألبير آريه بصفته واحدًا من أبرز الكتاب اليهود المصريين الذين عاشوا وماتوا في مصر، وعاصروا العديد من الحقب الزمنية منذ العصر الملكي ومرورا بالجمهورية وحتى هذه اللحظة.

تعد مذكرات ألبير آريه (1930 - 2021) بمثابة وثيقة ثرية وشهادة تاريخية، لمواطن مصرى كان شاهدا على عصور مختلفة اجتماعيا وسياسيا وثقافيا مرت على مصر خلال حقبة تمتد إلى تسعين عاما، خاصة كل من قاهرة الكوزموبوليتان وتاريخ الحركة الشيوعية؛ مما أضاف جانبا توثيقيا لتلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.