الخلافات العائلية تتسبب فى مقتل عجوز بقنا

تسبب الخلافات العائلية، في مقتل مسن بطعنات في قرية القارة بمركز أبوتشت شمال قنا، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع مسن بطعنات بسبب خلافات عائلية، وتبين مصرع "أ.أ"، 70 عاما، إثر إصابته بطعنات، بقرية القارة بمركز أبوتشت شمال قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.