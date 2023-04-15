التفاصيل الكاملة للحلقة 24 من مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

انتهت قبل قليل الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان.

وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 24 عددا من الأحداث التي بدأت بلطم انشراح خديها بعد تصديق سميحة لكلام سمير عن بيع الشقة، وتخبر انشراح سميحة أنها زارت بعض الناس للمباركة لهم ثم حدثت لهم حوادث "صدفة" تخاف سميحة من انشراح خاصة بعد روايتها لسامح والإطراء على مظهره ثم يسقط سامح وتخاف سميحة أكثر وترحب بانصراف انشراح فور المكالمة التي وردت لها، يخبر أكرم فوقية بما حدث مع سمير وعدة بوظيفة مناسبة، تشجع فوقية أكرم على قبول الوظيفة، يكتشف أكرم أن فوقية تصنع له الشاي من الماء الموجود في حوض السمك.

يلعب علي وسماح "شطرنج" في منزلهم منتظرين أكرم وفوقية استعدادا للرحلة الفيوم للبحث عن الجدة سوسو، يجلس أكرم أمام علي متحدياً في لعبة الشطرنج ولكنه يسأل أين مكان حصان الشطرنج، تخبر سميحة فوقية أن الأطفال وهم صغار أسهل في تربيتهم وأقل في القلق عليهم، تستغرب فوقية من رأي سميحة في البقاء في مصر وتشرح لها سميحة أنها تشعر بالأمان على أبنائها في مصر أكثر من كندا خاصة بعد أن ضاعوا مرتين ووجدتهم.

تتصل جاكي بسطوحي ويؤكد له وصوله أسفل بيت سميحة وتطلب منه أن ينفذ، يقوم سطوحي بإتلاف سيارة أكرم، يخبرهم أنه زار سمير في ورشته وأنها صغيرة الحجم وأنه شاهد جاكي، يخبرهم أكرم أنه لن يذهب معهم للفيوم بسبب عملة الجديد مع سمير في الشئون القانونية، ترفض سميحة شراء هدية للجدة سوسو وتخبرهم أنها تشاءمت، تسأل سماح والدتها هل سيعودون لكندا بعد أخذ الميراث وتخبرها سميحة أنها لا تدرك ماذا سيحدث لهم خاصة بعد كل الأحداث التي مروا بها.

ينادي الحسيني على سامح وعلي ويطلب منهم النزول ويبدوا عليه مسافر معهم للفيوم، يبكي أكرم على سفر فوقية ولكنه يبتسم فور ذهابها ويذهب أكرم بسيارته، يسأل علي الحسيني عن الطريق ولكنه يفضل النوم ويطلب منه أن يقظه فور وصولهم للفيوم، يجلس أكرم مع أصدقائه في المنزل احتفالا بعدم وجود فوقية والوظيفة الجديدة يلعبون طاوله.

يحاولون البحث في الفيوم عن "شبلانكا" ولا يجدونها، تخبر جاكي سمير أنهم ركبوا سيارة أخرى غير سيارة أكرم، تقف سيارة علي في صحراء الفيوم معطلة ويدرك علي والجميع أن الحسيني أوقعهم في فخ.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا والفنانة الشابة مايان السيد والفنان آدم الشرقاوي والفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف.