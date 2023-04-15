تزامنًا مع الشهر الفضيل.. تكريم 100 حافظ لكتاب الله في مسابقة داخل مدينة زفتي

نظم أهالي مدينة زفتي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية الخدمية الكبرى، ومجلس مدينة زفتى، حفلًا لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، داخل مركز شباب مدينة زفتي، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتحت رعاية وإشراف محافظة الغربية، متمثلة في مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور محمد شتا، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مسابقة القرآن الكريم هذا العام تمت علي مدار أيام الشهر الفضيل، وسط إقبال من الأطفال والشباب والكبار، وتم إختيار الناجحين بالنسب المئوية، حيث تم تكريم الجميع ومنح الثلاث مراكز الأوائل في كل فئة جوائز مالية وعينية.

وأضاف أن الحضور الجماهيري والشعبي كبير، جاء لمصداقية المسابقة وأمانة القائمين عليها، حيث دعم المسابقة أحد مجموعات الخير والعمل العام الشهيرة داخل المدينة، مما أضاف للمسابقة روح جديدة عن كل عام، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نجاح الحفل والمسابقة بوجه عام، وكل من دعم في تقديم الجوائز.

من جهتها، قالت الحاجة أماني لاشين ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومديرية مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بزفتي، إن هذه الفاعلية تأتي في إطار توجيهات الدولة متمثلة في التعليم وزارات الشباب والرياضة والأوقاف والتضامن، لجذب الشباب والأطفال والنشء وحتى الرواد لممارسة كافة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والدينية، والفنية، وغيرها من الأنشطة والفعاليات، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وهنأت "لاشين" الفائزين بالمسابقة، وحثهم على ضرورة الاستمرار في حفظ كتاب الله، كما شكر القائمين على الحفل والحضور الكريم، لافتة إلى أن هذه المسابقات والفعاليات، رغم أنها تُقام كل عام إلا أن هذا العام كان لها طابع خاص لإشتراك أفراد المجتمع المدني بوجه عام فيها متطوعين من أجل إقامة مسابقة لوجه الله خلال شهر القرآن.

فيما أكد المستشار مصطفي الرخ، أحد أبرز رجال العمل العام بمدينة زفتي، وصاحب فكرة دمج أفراد الخير مع جمعيات المجتمع المدني في هذه المسابقة، أن المسايقة كرمت 100 متسابقًا، شابًا وطليعًا من البنين والبنات، حصل أصحاب المراكز الأولي علي تكريم مادي ومعنوي ودرع، وحصل الجميع علي شهادات تقدير وجوائز، احتفالًا بهم ورغبة من القائمين عليها في تشجيعهم على الاستمرار.

وفي نهاية الحفل، قدم الضيوف التهنئة للفائزين، وقدموا الشكر للقائمين على الحفل، ووجهوا تحياتهم لكل من تكاتف من أجل نجاح هذ الحفل الذي ضم عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذة بمحافظة الغربية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات هي ما تحتاجه الأسرة المصرية للعودة إلى الطريق الصحيح.

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