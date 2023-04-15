السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية بمناسبة الاحتقال بعيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد يسرني أن أرسل إلى قداستكم وإلى إخوتي وأبنائي أقباط مصر بأصدق التهانئ وأطيب التمنيات، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم بكل الخير والبركات".

وأضاف: "تلاقي أعياد جموع المصريين "مسلمين وأقباطًا" هذا العام على أرض مصر مهد الديانات السماوية لهو مناسبة طيبة للتمسك بالمبادئ الدينية النبيلة والقيم الإنسانية السامية، التي تدعو إلى الترابط والتآلف وتعزيز قيم التآخي والتضامن، والتي تتجلى دومًا في أبهى صورها بين جميع أبناء هذا البلد العزيز على مر التاريخ.. وأغتنم هذه الأيام المباركة لكي أدعو الله تعالى أن يحفظ مصر، وأن يرعى أهلها، وأن يديم عليها أعيادها وانتصارتها، وأن ينعم على شعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير". 

كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج، نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم بالعيد، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

 

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