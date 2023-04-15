اصطفاف 30 شاحنة محملة بـ 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية شرارة إطلاق مبادرة " فطارك غير"، لتوزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية فى شهر رمضان المبارك، وذلك باصطفاف قافلة تضم 30 شاحنة محملة بـ 4 آلاف كرتونة مواد غذائية، والتى تنفذ تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الأسر والحالات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية .

حيث تفقد المحافظ اصطفاف أكثر من 30 شاحنة وسيارة محملة بـ 4 الاف كرتونة مواد غذائية مشيدا بالجهد المبذول من المؤسسة ، كما شاهد محتويات الكرتونة من مواد غذائية متنوعة ، معلناً إطلاق القافلة لتجوب قرى ومراكز المحافظة لاستهداف الاسر الاولى بالرعاية والتى سيتم توزيع الكراتين عليها ،مثمناً الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ممثلة فى المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى الجادة ممثلة فى مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذى للدولة لتلبية الاحتياجات الاساسية للأسر الاولى بالرعاية وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وبخاصة فى شهر رمضان المبارك ،موجهاً الشكر لهم ولقيادات الشركة والمؤسسة وللقائمين على المبادرة .

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير المواد الغذائية لهم من خلال قوافل التنمية والمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها ،لافتاً الى انه تم فتح العديد من المعارض " أهلا رمضان " بقرى ومراكز المحافظة لتوفير المواد الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول اعياد القيامة والربيع وعيد الفطر المبارك ، مشيرا الى تنظيمه العديد من الفعاليات بديوان عام المحافظة لتوزيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل على الاسر والمرأة المعيلة والاشخاص ذوى الهمم لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتوفر مصدر دخل لهم .

كما ناشد محافظ أسيوط مؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى لتنفيذ مبادرات وتنظيم معارض ومنافذ للمواد الغذائية بقرى ومراكز المحافظة واستهداف الأسر الأكثر احتياجاً ،بالقرى والمراكز استكمالا لدور الدولة والمبادرات الرئاسية التنموية وخاصة مبادرة " حياة كريمة " لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل الأسر .

من جانبه اكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية ان دعم الأسر الاولى بالرعاية فى انحاء محافظة أسيوط هو هدف التعاون المثمر ، وتوزيع 45 ألف كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تحوى المواد الغذائية الضرورية ومنها الارز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح وأن التوزيع سوف يشمل القرى والنجوع الاولى بالرعاية فى معظم المحافظات المصرية.

كما ان التوزيع داخل محافظة أسيوط سوف يشمل القرى الاولى بالرعاية فى انحاء المحافظة بإجمالى 4 آلاف كرتونة ، كما تم توزيع 10 آلاف وجبة افطار خلال شهر رمضان على الاسر الاولى بالرعاية ، مشيراً الى ان صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية وان التوزيع سوف يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.