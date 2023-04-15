السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بيجو على صحراوى قنا

إسعاف
إسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي، مدخل مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي مدخل نقادة، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وبعد الفحص تبين إصابة كلا من "علي جميل علي، 30 عامًا، ورمضان كمال علي، 31 عامًا، والديب راضي حسين، 55 عامًا، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بيجو على الطريق الصحراوي الغربي في نقادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي سياق آخر كان قد نشب حريق هائل داخل حوش مواشي، اليوم السبت، في عزبة الألفي التابعة لدائرة مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بقنا بنشوب حريق داخل حوش مواشي في قرية عزبة الألفي بمركز دشنا، دون وجود أي إصابات بشرية.

وبعد الفحص تبين أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن أي إصابات بشرية، تم السيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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