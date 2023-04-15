الجيش السودانى: لا مستقبل لبلادنا إلا فى ظل جيش موحد وقيادة منضبطة

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية، السبت، أن القوات المسلحة لم تبدأ العدوان وما حدث أن قوات الجيش هي التي تعرضت للهجوم من قوات الدعم السريع المتمردة.

وأوضح الناطق الرسمي أن أفراد الجيش لا يسعون إلى تحقيق أي مكاسب شخصية وسيواصلون عملهم بكفاءة ومهنية ووطنية، مشيرًا إلى أنهم سيتصدون إلى أي محاولة غير مسئولة ونأسف لوصول بلادنا إلى هذه المرحلة بسبب أطماع شخصية للقيادة المتمردين.

وأضاف «لا نرى مستقبلًا لبلادنا إلا في ظل جيش واحد تحت قيادة عسكرية منضبطة، ولم نكن نصل إلى هذه المرحلة لو تخلت قوات حميتي المتمردة عن أطماعها الشخصية».

ووجهت القوات المسلحة نداء لأبناء الشعب السوداني المخلص من الضابط وضباط صف والجنود بقوات الدعم السريع بلانضمام للقوات المسلحة والامتناع عن ألا يكونوا أداة في هذه المعركة لتنفيذ الطموحات الشخصية غير المشروعة لقيادتهم.