ضبط 25 متهمًا و39 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 368 حكمًا بأسيوط

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بشن حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "12 بندقية آلية، 14 بندقية خرطوش، 13 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 25 متهمًا لـ 12 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 6 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 368 حكمًا قضائيًا متنوعًا.