السجن المشدد والغرامة لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، عاطلًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين والحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين أحمد محمد متولي وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته 10 طرب من الحشيش و12 لفافة من الهيروين و10 أكياس من الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.