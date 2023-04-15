السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص في حادث على طريق أسيوط الفيوم

إصابة مسن مجهول الهوية
إصابة مسن مجهول الهوية

أُصيب مُسِن مجهول الهوية في العقد السادس من العمر بفقدان للوعي وفي حالة حرجة، منذ قليل، إثر حادث سير على طريق أسيوط الغربي أمام بنزينة الوطنيه دائرة محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بإصابة شخص مجهول الهوية في العقد السادس إثر تصادم سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي دائرة محافظة الفيوم.

وأسفر الحادثة عن إصابته بارتجاج في الرأس وفقدان للوعي وفي حالة حرجة، وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية وحجز في غرفة العناية المركزة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة تفريغ الكاميرات لمعرفة شخصية قائد السيارة.

اصابة مسن مجهول الهوية حادث مرورى طريق أسيوط الفيوم بفقدان للوعي

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