السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم فى جريمة قتل والاتجار بالمخدرات فى بولاق أبوالعلا

جريدة الدستور

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا بحبس متهم، بحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات بغرض الاتجار فيها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبط رجال مباحث القاهرة هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جريمة قتل بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة ببولاق أبوالعلا. 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "محكوم عليه في قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات).. بالاختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - 3 سلاح أبيض "سكين" - كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس - الهيروين" - 120 قرصًا مخدرًا).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة بولاق أبو العلا حيازة أسلحة بيضاء

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

الجيش السودانى يعلن السيطرة على مقرات "الدعم السريع" وهروب عناصره

قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ فى مصر 2023

"مصر للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم 72 ساعة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": "أطلقنا برامج تحفيزية وحزمة من الحوافز للمستثمرين"

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس