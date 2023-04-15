حبس متهم فى جريمة قتل والاتجار بالمخدرات فى بولاق أبوالعلا

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا بحبس متهم، بحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات بغرض الاتجار فيها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبط رجال مباحث القاهرة هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في جريمة قتل بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة ببولاق أبوالعلا.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "محكوم عليه في قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات).. بالاختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - 3 سلاح أبيض "سكين" - كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس - الهيروين" - 120 قرصًا مخدرًا).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.