مصرع شخص في تصادم سيارة وموتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أمام فيلا بازان دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال "محمد م ا ا" 63 سنة مقيم سراج الدين دائرة مركز بلبيس "جثة هامدة" متأثرا بإصابته وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أمام فيلا بازان دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة مستشفي بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.