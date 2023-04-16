الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

7 نصائح مهمة.. طبيب يوضح كيفية رعاية مرضى القلب أثناء السفر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اذا تم تشخصيك على انك مريض قلب ومن المقرر أن تسافر لقضاء عطلة العيد، عليك أن تأخذ في الحسبان التخلص من القلق والتوتر والحصول على فترة استرخاء حتى لا تعرض قلبك للخطر .

واقترح الدكتور سمير باجاد ، كبير استشاري أمراض القلب في مستشفيات جلوبال في باريل،  بعض النصائح الحيوية التي يجب على مرضى القلب اتباعها للبقاء بصحة جيدة، في حالة تخطيط مرضى القلب للسفر يجب أن يكونوا أكثر حذرًا.

• عدم نسيان الأدوية

عندما يسافر مرضى القلب ، فإنهم يميلون إلى نسيان أدويتهم. بعد رأب الوعاء وأي إجراء آخر للقلب ، من الضروري بالنسبة لهم تناول الدواء في الوقت المحدد كما اقترح الطبيب إذا كان الشخص مسافرًا ، فيجب عليه / عليها تخزين الأدوية لأن الأدوية قد لا تكون متاحة بسهولة في بعض الأحيان في المكان الذي ستزوره. قد يكون تخطي الدواء كارثيًا على المريض إذا خضع لأي عملية قلبية. لا ينبغي أن يواجه المرء أي مشكلة طالما أنه يتناول الأدوية التي أوصى بها الطبيب المعالج.

• استشارة الطبيب قبل القيام بمجهود

 إذا كان الشخص يخطط لممارسة رياضات المغامرة أو المشي لمسافات طويلة أو تسلق الجبال على ارتفاع أعلى ، فمن المستحسن أخذ رأي طبيب القلب والحصول على تقييم.

• الاهتمام بالحركة والتمارين الخفيفة

يجب أن يبقى المرء نشيطًا بدنيًا ويستمر في الحركة خاصة في الرحلات الطويلة .. حاول القيام بتمارين خفيفة مثل المشي أو اكتشاف اليوجا أثناء السفر.

• الالتزام بالنظام الغذائي

من الضروري أن يلتزم مرضى القلب بنظامهم الغذائي. حاول أن تأكل نظامًا غذائيًا يتكون من الفواكه والخضروات الطازجة بدلاً من الأطعمة الزيتية والأطعمة المعلبة والمعالجة.

• إجراء الفحوصات الطبية قبل السفر

قم بزيارة الطبيب لإجراء فحوصات القلب وتخطيط القلب وتخطيط صدى القلب واختبارات الإجهاد قبل السفر. لذلك ، لا تسافر إلا عندما يُعلن أنك لائق للقيام بذلك.

 • ارتداء حذاء مريح خلال السفر

ارتد أحذية مريحة أثناء الطيران ، واشرب كمية كافية من الماء لتحافظ على رطوبتك وارتد جوارب ضاغطة ، إذا لزم الأمر ، خذ مشيًا قصيرًا لتقليل خطر تجلط الدم في الساقين.

• عدم إهمال أي أعراض مرضية

لا تهمل الأعراض مثل ألم الصدر أو مشاكل التنفس أو حتى التعب المفرط ، واستشر الطبيب المحلي على الفور إذا لزم الأمر.

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