السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

11 مرشحًا لمنصب عميد كلية الطب بجامعة أسيوط.. وغلق باب الترشح

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أغلقت اللجنة المختصة بترشيح عمداء جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الطب بالجامعة، والذي انطلق من الأحد 9 أبريل، حيث حدد الجدول الزمني يوم الخميس ١٣ أبريل آخر موعد لتلقي الطلبات.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط عن ترشح 11 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية في القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية الطب؛ تزامنًا مع اقتراب الفترة القانونية للعميد الحالي على الانتهاء.

وصرّح رئيس جامعة أسيوط، بأنه تم فتح باب الترشح على مدار الأسبوع الماضي في الفترة من الأحد 9 أبريل وحتى 13 من ذات الشهر، وصولاً إلى إعلان القائمة المبدئية اليوم السبت 15 أبريل، على أن يبدأ غدًَا الأحد، فتح باب التظلمات والطعون، ويتم غلقه في تمام الساعة الثالثة من يوم الإثنين 17 أبريل، ومن المقرر أن يتم  إعلان قائمة المرشحين بعد الانتهاء من فحص التظلمات والطعون يوم الخميس 20 أبريل.

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