السبت 15 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: مساعدات مالية وعينية لـ30 ألف أسرة أولى بالرعاية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، بأن المؤسسة قامت بتقديم مساعدات مالية وعينية إلى 30 ألف أسرة أولى بالرعاية مستفيدة على مستوى المؤسسة العامة مركزيًا و18 محافظة، منها الجيزة والمنيا وأسوان وأسيوط ودمياط وبنى سويف وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية والشرقية، الغربية، الوادى الجديد، سوهاج، المنوفية، البحر الأحمر، قنا، الدقهلية.

وأضافت القباج أن ذلك يأتي في إطار دور المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي في تنمية المجتمع والمشاركة في تقديم المساعدات للفئات الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان المعظم.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن تغطية الأسر الأولى بالرعاية بمظلة الحماية تأتي فى إطار دعم هذه الأسر وتمكينها، وتم تقديم هذه المساعدات المالية والعينية عبر المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى وأفرعها بالمحافظات المشار إليها.

وأشارت القباج، إلى أن المؤسسة تقوم عبر برامج التمكين الاقتصادى بتمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة، وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية، حيث تستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، ويتم تقديم المساعدات بكل أنواعها التى تتمثل فى المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومى ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعًا على مستوى الجمهورية.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي اسرة أولي بالرعاية مساعدات مالية شهر رمضان

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