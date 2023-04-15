مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

أكد مصطفى فكري، مخرج مسلسل «ضرب نار»، أن هناك تفاهما في العمل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لافتا إلى أنه يقدم دائما الدعم لها من خلا تهيئة الجو المناسب لها داخل موقع التصوير «اللوكيشن».

وقال خلال لقاء له ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن مشاهد الأكشن هي الأكثر صعوبة داخل العمل، مضيفا أن مشهد الأخذ بالثأر كان من أصعب المشاهد داخل العمل إذ أخذ وقتا طويلا في تنفيذه.

وأضاف: "حاولنا أن تكون القصة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مختلفة عما تم تقديمه في مسلسل اللي مالوش كبير، لذلك تمت كتابة مسلسل ضرب نار 10 مرات".

وتابع: "هناك فروق كبيرة بين غزل ومهرة وبين الخديوي وجابر، راعينا عدم ملل المشاهد وشعوره بتكرار الحكاية".

وعن اختيار الفنان محمد الحلو والفنانة حنان ماضي لغناء التتر للعمل، أكد أن اختيارهما كان حرصا منا على عودة الأصول، حيث تم الاعتماد على تفاصيل داخل العمل ومواقع التصوير لها علاقة بالأصول القديمة، فكان الاختيار لجيل الثمانينيات الذي تربينا على صوته.