السبت 15 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

مصطفى فكري
مصطفى فكري

أكد مصطفى فكري، مخرج مسلسل «ضرب نار»، أن هناك تفاهما في العمل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لافتا إلى أنه يقدم دائما الدعم لها من خلا تهيئة الجو المناسب لها داخل موقع التصوير «اللوكيشن».

وقال خلال لقاء له ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن مشاهد الأكشن هي الأكثر صعوبة داخل العمل، مضيفا أن مشهد الأخذ بالثأر كان من أصعب المشاهد داخل العمل إذ أخذ وقتا طويلا في تنفيذه.

وأضاف: "حاولنا أن تكون القصة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مختلفة عما تم تقديمه في مسلسل اللي مالوش كبير، لذلك تمت كتابة مسلسل ضرب نار 10 مرات".

وتابع: "هناك فروق كبيرة بين غزل ومهرة وبين الخديوي وجابر، راعينا عدم ملل المشاهد وشعوره بتكرار الحكاية".

وعن اختيار الفنان محمد الحلو والفنانة حنان ماضي لغناء التتر للعمل، أكد أن اختيارهما كان حرصا منا على عودة الأصول، حيث تم الاعتماد على تفاصيل داخل العمل ومواقع التصوير لها علاقة بالأصول القديمة، فكان الاختيار لجيل الثمانينيات الذي تربينا على صوته.

ضرب نار مسلسل ضرب نار القاهرة الإخبارية ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مسيحيو القدس يستقبلون "النور المقدس" بكنيسة القيامة

ضبط المتهمين بتصنيع الأدوية المضروبة في القاهرة

الجيش السودانى يصنف "الدعم السريع" "قوات متمردة" ويشتبك معها فى مناطق استراتيجية

إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

مخرج "ضرب نار" لـ«القاهرة الإخبارية»: كتبنا المسلسل 10 مرات لذلك السبب

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

منى زكى.. أداء عالمى فى تحت الوصاية

صفاء النجار

الأفعى البيضاء.. الحب يجعل الحية ملاكًا

محمد المعتصم

جت سليمة

ماجد حبته

سبيل أحمد أفندى سليم

د.كريمة الحفناوى

المسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع التاريخى والقانونى

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية (3- 3)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التسرع.. والتأنى

أحمد عاطف

أنا وسيمور هيرش

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى

"النواب الأردنى" يحذر إسرائيل من فرض قيود خلال أعياد المسيحيين

جامعة الدول العربية تدين القيود الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين فى القدس