موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "رامون دي كارانزا".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد ضد قادش في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل تقليص الفارق مع غريمه برشلونة ومحاولة خطف الصدارة والتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام فياريال بنتيجة 2-3، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، قبل أن يتغلّب على تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد، في المباراة الي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

في المقابل، يرغب فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا واستغلال تعثر ريال مدريد محليًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ترتيب ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد فريق قادش في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.