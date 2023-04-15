محمد النمر: هناك جبهة فى نقابة المهندسين تعمل ضد مصالح الجمعية العمومية

قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين السابق، أن نقابة المهندسين بها جبهة تدافع عن مصالح المهندسين وبعضها يعمل ضدهم.

وأضاف: الحل في أن المهندسين يقوموا بعمل دور في الدفاع عن مصالحهم، وعلينا الإعداد من الآن لحشد المهندسين للدفاع عن مصالحهم.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: ما يحدث في المهندسين ظاهرة صحية وعظيمة جدا وأقوى دليل هو مشاركة المهندسين في الجمعية العمومية ب ٤ آلاف عضو، والفترة القادمة سوف تشهد حرص من الجمعية العمومية على المشاركة نقابيا.

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.

حضر اللقاء مهندس بهاء الطوخي، عضو المجلس الأعلى ود. محمد عبد الغني، عضو المجلس الأعلى السابق، وعبد الكريم آدم، أمين الصندوق الأسبق وخالد المهدي، النقابي البارز والمرشح السابق على منصب رئيس النقابة بالقاهرة وسامح الغزولي، عضو مجلس النقابة بالجيزة، وغيرهم من القيادات النقابية.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن قضية التعليم الهندسي هي القضية الأساسية للمهندسين في مصر.

وأشار: هناك تزايد كثير في معدلات البطالة، ولن نحدث تقدم إلا باتخاذ قرارات من النقابة والدفاع عنها حتى نحمي المهنة وأعضائها.

وأكد أن: الدولة سوف تهتم أن قمنا بدورنا.. بقالنا سنوات طويلة بنتحاور مع الجهات المعنية ورغم ذلك لم نحقق شيء.

ونوه: درسنا الموقف ونحن لسنا ضد التعليم الخاص ولكن ضد الإهمال فيه، وهذا صلب اختصاصنا القانونية والدستورية.

جاء لك خلال اللقاء الذي نظمته مجموعة رؤية نقابية بنادى نقابة المهندسين بأبو الفدا بالزمالك، بحضور نقيب المهندسين وعدد من القيادات النقابية.