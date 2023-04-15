لا يملّ المسلمين من ذكر ربهم والدعاء بمختلف الصيغ في اليوم الرمضاني، ويستغل الأشخاص الصائمين هذه الأيام المفترجة بالتقرب من الله عز وجل ومناجاته، لذا يكثر التساؤل عن دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 2023، تقربا من الله، وأملا في الفوز بغفرانه والعفو بهذه الأيام المباركة.

دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 2023

وتنشر "الدستور" دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 2023

دعاء 24 رمضان 2023

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ.



اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا، اللهمّ قَومنا إذا اعوججنا، وأعنّا إذا استقمنا، يارب العالمين.



اللَّهُمَّ إنَا نسألك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم الَّذِي إِذَا دعيت به أجبت وإِذَا سئلت به أعطيت اللهم يا فارج الهم و يا كاشف الغم اللهم يا سامع الصوت.

اللهم احلل الحبال المعقدة، وسهل الأمور المشددة، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنا مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَمِنْ كُلِّ بَلاَءٍ عَافِيَةً.

دعاء 24 رمضان 2023 مكتوب