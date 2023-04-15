"رسالة الإمام" الحلقة الـ23..."الشافعى" ينصح جابر بتقسيم الورث بينه وبين شقيقته وفقاً للشرع

تشهد أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل رسالة الإمام الذى يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعى، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوى، حوار بين الإمام الشافعي والبويطي مع جابر شقيق أم إبراهيم والذى يرفض تقسيم الورث بينه وبين شقيقته وفقاً للشرع.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

تشهد الحلقة الـ23 من مسلسل الإمام الشافعى، حواراً بين الإمام الشافعى وشقيق أم أبراهيم، عن كيفية تقسيم الورث، حيث يتحدث الإمام الشافعي معه عن حق شقيقته فى الورث، فيقول إبراهيم، هذه وصية أبويا ومن قبلة كانت وصية جدي لأبويا وكذلك وصيتي لإبني من بعدي فماذا تغير، فيقول "يوسف البويطى": ما تغير أن ذلك كان يحدث فى السابق دون أن نعمله، والآن علمنا به، وهذا عرف يخالف الشرع، فيقول الإمام الشافعى: ياجابر لقد حدد الله نصيبك فى تركة أبيك فلا تتعدى، وقال جل ثنائه، "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" ثم قال بعد أن ذكر أنصبه جميع الورثة فى هذه الأية وما تلاها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، فذلك الفوز العظيم، ومن يعصى الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين، ياجابر لا تنتقص من إيمانك، فيقول "حفص" : وهل الإيمان قابل للزيادة والنقصان يا إمام، فيقول "جابر": ولكن والدى وصاني بالدار وكل ما يملكه من أرض زراعية، قبل ما يموت، ووصانى أن أعطى أم إبراهيم كل ما يعينها على المعيشة، فيقول له الإمام : أقم الحق يا جابر، وراجع نفسك، فالوصية لا تجوز للوارث ولا فيما زاد عن الثلث إلا اذا اجاز الورثة ذلك، فيقول "جابر" وهل أم إبراهيم قالت لا ، فيقول الإمام: جابر ليس معنى أن أجدادك وآباءك كانو على خطأ أن تستمر فيه حق الله بين فلا تستهن بما تفعل، فيقول جابر: صح يا إمام أنك تغير كل شىء تربينا عليه فيقول الإمام: لن أتوانى فى ضحض أى بهتان يرمى به أمر الله وقدره .

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 23

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".