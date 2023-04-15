رئيس مجلس النواب البحرينى: قرار إعادة العلاقات مع قطر يعزز مسيرة العمل المشترك

أشاد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم بقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ودولة قطر الشقيقة.

وأكد بن سلمان المسلم أهمية هذه الخطوة النابعة من رغبة البلدين الشقيقين في تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار، حسب بيان رسمي نشر علي وكالة الانباء البحرينية.

وأشار المسلم إلى متانة العلاقات بين دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم المسيرة الخليجية المباركة ومستقبلها الزاهر، والحرص على وحدة البيت الخليجي والتآخي وأواصر المحبة والمصير المشترك.

وقررت البحرين إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد أن عقدت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية اجتماعها الثاني، اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ترأس ترأس وفد مملكة البحرين الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية القطرية.

اللجنة قررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المنامة والدوحة، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

في السياق ذاته، أكد الجانبان أن خطوة إعادة العلاقات الدبلوماسية تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة بين البحرين وقطر في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.

ورحبت مصر- فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - الخميس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثاني للجنة متابعة العلاقات القطرية البحرينية بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.