الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بزفتي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 210 أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدات المحلية للقري ومعدات مجلس مدينة طنطا.

وأوضح المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن هذه الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظة في الاهتمام بالنظافة العامة وتمهيد الطرق للمواطنيين.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن  رفع نحو 71 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار عادل توفيق برغش، رئيس مركز ومدينة بسيون، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم رفع 2551 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأضاف محافظ الغربية، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع استمرار حملات النظافة إبراهيم فايد الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الاهتمام بالنظافة الـ24 ساعة الماضية أطنان قمامة ومخلفات إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات

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