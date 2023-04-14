الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف من المواطنين بقرية كحك بالفيوم في القافلة الطبية المجانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت القافلة الطبية المجانية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان على المواطنين، بقرية كحك، بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، إقبالا كبيرا من المواطنين، اليوم الجمعة، حيث شهدت تردد عدد كبير من المواطنين من أهالى القرية والقرى المجاورة بمركز ومدينة يوسف الصديق على مدار اليوم.

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وقدمت القافلة، تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت إشراف الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير القوافل الطبية بالمديرية؛ خدمات طبية متنوعة، تشمل تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادتين الأطفال، والجلدية، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، ومعمل الدم، وندوات التثقيف الصحي.

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ويوقع الكشف الطبي والفحوصات، على المواطنين، وصرف العلاج بالمجان.

وكان قد شهد الدكتور أحمد اﻷنصارى محافظ الفيوم، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، مراسم توقيع عقد مقاولة بين شركة الصرف الصحى بالقاهرة ويمثلها المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة، وشركة كونكورد للمقاولات ويمثلها المهندس أحمد العبد رئيس مجلس اﻹدارة، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب / يوم، بتكلفة 465 مليون جنيه، بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، لتخدم المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

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أقيمت مراسم توقيع العقد بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، بحضور، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بالتعاون المستمر مع الشركة القابضة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والعمل بشكل علمى وممنهج لتحسين وتطوير الخدمات بنطاق المحافظة، موضحاً أن هذا المشروع من المشروعات الواعدة والمنتظرة التى تساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى بالمحافظة.

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إقبال كثيف المواطنين بقرية كحك الفيوم القافلة الطبية المجانية

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