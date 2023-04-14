مجد القاسم: أولادي كلهم موهوبين وابني الكبير عازف جيتار

ظهر الفنان السوري مجد القاسم، متأثرا بعد عرض صورة والده الراحل، لافتا إلى أن آخر صورة جمعته بالوالد كانت في لبنان بمقام النبي أيوب وكانت آخر أيام في حياته.

وقال الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أمي ست الكل ربنا يخليهالي وتفضل تاج فوق راسي، والكون كله يتمحور حول أمي ودورها في حياتي".

وأضاف الفنان السوري مجد القاسم: "عائلتي أهم شيء لديه في الحياة رغم عشقه الجنوني للموسيقى، وأولادي كلهم يمتلكون موهبة الفن، ابني الكبير مؤيد بيعزف آلة الجيتار ولوجين صوتها جامد جدا وبتغني غربي".

وأشار إلى أن حياته الشخصية مليئة بالذكريات السعيدة والحزينة، لافتا إلى أن بداية نجاحه الفني وطرح ألبوم لحظة غرام أجمل ذكرى في حياته هي الخط الفاصل بين الشقاء والنجاح.