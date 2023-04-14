شيخ مشايخ سيناء: تم توفير الخدمات المجتمعية بأرض سيناء في عهد الرئيس السيسي

قال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إنه يتقدم بخالص التهنئة للشعب والقيادة المصرية بذكرى انتصار حرب أكتوبر، "افتخر إني كمصري عندي مدينة السلام العالمية وهي مدينة شرم الشيخ، التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم بسبب توافر السلم والأمان بها".

تطوير سيناء

وأكد شيخ شيوخ جنوب سيناء، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سيناء في الثمانينيات كانت صحراء جرداء خالية من كل مظاهر التحضر، معبراً:" العيشة في سيناء كانت قايمة على الطبية مثل الصيد والزراعة مع افتقار الخدمات".

وتابع:" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم توفير الخدمات المجتمعية بأرض سيناء مثل التعليم والوحدات الصحية، إضافة إلى أن سيناء أصبح بها الآن أكبر جامعة في الشرق الأوسط وهي جامعة الملك سليمان بمدينة رأس سدر".

التنمية بجنوب سيناء

وأشار إلى أن مدن سيناء شهدت طفرة تنموية مرتفعة مثل مدينة رأس سدر، الطور، أبو دريس، أي أن سيناء بالكامل تحولت من أرض صحراء إلى أرض مكتملة الخدمات ويتوافر بها الأمن والأمان بسبب انتشار قوات الجيش والشرطة لحماية المواطنين من أي مكروه.