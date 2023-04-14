"جعفر العمدة" الحلقة 23.. شعور سلوى عثمان بالذنب بعد كذبها بمعرفة من هو نجل "جعفر"

شهدت الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض بطولته الفنانة محمد رمضان العديد من الأحداث الهامة والمشوقة والمثيرة.

وشعرت سلوى عثمان التي تجسد دور خالة “سيف” الذي يجسد دوره الفنان أحمد داش بالذنب بعد قامت بالكذب على “جعفر” الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان بنفيها من مهو ابنه وعلاقتها ببلال شامة الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر.

ودخلت سلوى عثمان في نوبة بكاء شديدة بعد أن قامت بالكذب على “جعفر” بسبب إجبار زوجها لها الذي يجسد دوره الفنان عبد الرحيم حسن بنفي علاقتهم بالأمر تخوفًا من الدخول في مشاكل مع جعفر العمدة عندما يعلم بالأمر بالرغم من رغبتها في إخباره.

وحاولت سلوى عثمان أن تقنع زوجها عبد الرحيم حسن بأن يخبرا جعفر بحقيقة الأمر بعد أن شعرت بالذنب عندما رأت لهفته على معرفة مكان نجله إلا أنه أمرها للمرة الثانية بأن تنسى هذا الأمر وكأنه لم يحدث.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة عبر قناة DMC دراما عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

كما تعرض الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة عبر قناة DMC العامة في تمام الساعة 10.15 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحًا، فيما تعرض الساعة 6.20 مساء عبر منصة WATCH IT الرقمية.

تردد قناة دي إم سي على نايل سات

التردد: 12124

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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مسلسل جعفر العمدة تدور أحداثه في إطار 30 حلقة وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الاجتماعية الشعبية حول جعفر العمدة (محمد رمضان) ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات ويعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

ويشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب محمد رمضان، كل من: النجمة زينة، النجمة هالة صدقي، النجمة إيمان العاصي، النجمة مي كساب، النجمة منة فضالى، الفنان الشاب أحمد داش، النجم الأردني منذر رياحنة، الفنان عصام السقا، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان مجدي بدر، الفنان أحمد فهيم، الفنان فتوح أحمد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة جورى بكر، الفنان طارق النهرى، الفنان أحمد عبدالله، الفنان إحسان الترك، الفنان بيومي فؤاد.

ومسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.