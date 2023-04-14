الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: وفاة أكثر من 400 مهاجر خلال الربع الأول من 2023

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

قالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 400 مهاجر لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهو الربع الأول الأكثر دموية على الإطلاق منذ عام 2017.

ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة؛ تم توثيق 441 حالة وفاة للمهاجرين من يناير إلى مارس من هذا العام، وهو أعلى عدد وفيات في ربع سنة منذ عام 2017 عندما تم تسجيل 742 ضحية.

وقالت المنظمة عبر بيان رسمي، إن الزيادة تأتي وسط تقارير عن تأخيرات في استجابات الإنقاذ التي تقودها الحكومات وإعاقة عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

وعزت المنظمة الدولية للهجرة وفاة 127 شخصا على الأقل إلى التأخير في عمليات الإنقاذ التي تقودها الدولة في ست حوادث، في حين أدى "الغياب التام للاستجابة" في حادث آخر إلى وفاة 73 شخصا على الأقل.

 

هجرة وفاة الامم المتحدة منظمة دولية

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