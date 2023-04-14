الجمعة 14 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع مسلسل "تحت الوصاية": دراما تستحق المشاهدة

تحت الوصاية
تحت الوصاية

بالتزامن مع الاستعداد لعرض الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة مني زكي تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقات السابقة للمسلسل.

قالت نسرين الريس أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "اللي بيحصل في مسلسل تحت الوصاية مش تمثيل.. ومش قادرة اقتنع حتى الآن إن بقى عندنا دراما بتخش في تفاصيلنا بالدرجة دي. مسلسل معمول لينا.. عشان نشوف نفسنا.. عشان كل ظالم يشوف نفسه.. عشان كل اللي بياكلوا مال اليتامى يشوفوا نفسهم.. عشان كل مفتري بيجي على ست يشوف نفسه.. وبعدين يتف على نفسه ويعرف إنه مجرد حقير.. شكرًا للدراما اللي لسه مهتمة بمشاكل الأغلبية الساحقة من المصريين"

وأضافت: "شكرًا لمنى زكي إنها رجعت تعمل دراما لينا.. مش لعالم إيچيبت وعشان نبيع للمنصات العالمية بأفكارها اللي متخصناش".

بينما قالت حنان أحمد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "ما يحدث في مسلسل تحت الوصاية دراما تستحق المشاهدة".

بينما قال محمود أحمد: "ممتن أوي لتجربة تحت الوصاية.. الكلام ده لسة بدري عليه بس من وقت ما بدأ المسلسل ومع كل مشهد ببقى حاسس إني عاوز أقول كدة مسلسل حقيقي أوي.. فيه جرعة مشاعر ملهاش وصف ومشاهد كلها حقيقية وصادقة مخلياني حاسس إن حنان موجودة في الحقيقة وإني عاوز أكون موجود معاها عشان أساعدها في بيع الجمبري.. المشهد اللي قررت فيه تبيع الجمبري على إنه مزارع رهيب لدرجة إني عدته مرتين من فرحتي بيه جسمي قشعر مع المزيكا وعنيا لمعت وكنت فرحان فرحة حقيقية.. بقالي كتير ماشوفتش مسلسل يخليني محمّل بكل المشاعر دي من مدة.. أداء منى فيه عبقري ورشدي الشامي إضافة جميلة.. المزيكا بطل من أبطال المسلسل بجد". 

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