الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 500 مواطن فى قافلة طبية لـ"مستقبل وطن بنى سويف" بقرية الكوم الأحمر

القافلة
القافلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطا، جنوب غربي المحافظة، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، وتوجيهات النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، والدكتور محمد بكري الخولي أمين الصحة والسكان بالمحافظة، وأحمد حافظ سليمان أمين المركز، والدكتور عمر الخواجة بأمانة الصحة والسكان بالمحافظة.

وتم توقيع الكشف الطبي خلال القافلة على 500 مريض في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة"، وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلاً عن صرف العلاج مجانا للحالات بالقافلة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- إنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط والسكر والسمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

في سياق آخر، واصلت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بقيادة الدكتور معاذ الشاهد، عقد الأمسيات الثقافية السياسية ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب على العمل السياسي والقيادة، والتي تضمنت ورشة عمل لأستماع لأفكار الشباب وطموحاتهم خلال الفترة القادمة، وذلك بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا.

وتضمن البرنامج الحديث عن خطة عمل المرحلة القادمة ورؤية وأهداف الحزب والهيكل التنظيمي، وتضمنت الأمسية بعض المقتطفات الدينية من تواشيح وابتهالات دينية والحديث عن فضل شهر رمضان المبارك التي ألقاها عدد من مشايخ القرية.
 

الخدمة الطبية الشاملة الصحة والسكان القرى والمناطق الأكثر احتياجا المبادرة الرئاسية حياة كريمة بني سويف أمانة حزب مستقبل وطن

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