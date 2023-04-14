سماء إبراهيم ضيف شرف مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 23

ظهرت الفنانة سماء إبراهيم ضمن ضيوف شرف الحلقة الـ23 من مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع بدور الكبيرة فحت، وهي شقيقة والد الكبير أوي عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

وظهرت الكبيرة فحت في بداية الحلقة الـ 23 من مسلسل الكبير أوي 7 وهي تتحدث مع الكبير عمدة المزاريطة وعن وجودها في الدار لأكثر من يومين دون أن يدري ويشعر الكبير بوجودها، وهو الأمر الذي يثير دهشة الكبير وتساءل: "كده يا كبيرة تبقي هنا ومتقوليليش"، وترد عليه الكبيرة فحت التي تجسد شخصيتها الفنانة سماء إبراهيم قائلة: "كنت عايزة أقعد مع حالي شوية عايزة استجم، تعالي ورايا أنت وأخوك عايزاكم في موضوع".

ويقف الغفير فزاع الذي يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل بجانب الكبير وهو يضرب ناموس في الدوار ويقول: "لامؤاخذة يا كبير في ناموسة عدت وانت مشوفتهاش"، ليرد الكبير الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي عليه قائلا: "بطل يا فزاع حديت وتلقيح النسوان دا وروح هاتلي حفني الديب من تحت الأرض".

أبطال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 23

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي، وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر.

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