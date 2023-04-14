كواليس سره الباتع الحلقة 24.. الشيخ شهاب يسلم حامد للفرنسيين مقابل منصب العمدة

ينتظر عدد كبير من المواطنين متابعة الحلقة الـ 24 من مسلسل سره الباتع ، التي تدور أحداثه في زمنين مختلفين الأول، خلال فترة الإحتلال الفرنسي لمصر، بجيوش الحملة الفرنسية، بقيادة نابليون بونابرت، ومقاومة أهالي القرية له بقياجة حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني.

كواليس سره الباتع الحلقة 24

توجه الشيخ شهاب، والذي يلعب دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، في أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل سره الباتع، إلى الثكنة العسكرية لجيش الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، والذي يجسد دوره الفنان أيمن الشيوي، ويخبره أنه أوشك على معرفة مكان اختباء حامد، والذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، وشباب القرية، ويذكره باتفاقه مع كليبر بأن يجعله عمدة البلد بعد تسليم حامد

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سره الباتع"

وحددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مسلسل سره الباتع للمخرج الكبير خالد يوسف، وبطولة الفنان أحمد صلاح السعدني، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، وحنان مطاوع، وأحمد فهمي، وصلاح عبدالله، وريم مصطفى، وعمرو عبدالجليل، وعايدة رياض.

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