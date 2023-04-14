إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف أمام منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين الي مستشفي الأحرار التعليمي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الأحرار بإستقبال كلا من "كرم ر ا" 23 سنة و"علاء ا م" 24 سنة و"فارس م ا" 15 سنة و"السيد م ع" 22 سنة و"محمد ع ع" 33 سنة و"أحمدد ع ع" 28 سنة مصابين بألام متفرقة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف أمام منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين الي مستشفي الأحرار التعليمي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وفى سياق متصل، أصيب 17 اليوم في حادث تصادم بدائرة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى سابقا اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث اصطدام أتوبيس 26 راكبًا بسيارة ملاكي بطريق فاقوس- أكياد، أمام الدراكة، مما أسفر عنه إصابة 17 بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وأصيب كل من (رجب. م 40 سنة، وسعد. ع. ع، 30 سنة، ومحمد. ح. م، 25 سنة، و“ محمد. ع. ع”، 30 سنة، و“محمد. ش. إ”، 20 سنة، و"عبده. ال"، 27 سنة، “ زينب. ع. ع”، 25 سنة، و“محمود. ح. م”، 52 سنة، و“عبدالرحمن. ال. ع”، 22 سنة، “محمد. س. إ”، 45 سنة، جميعهم مقيم بمدينة فاقوس، و“السيد. م. إ”، 22 سنة، و“حسن. إ. م”، 24 سنة، و“سعد. ح. م”، 26 سنة، ونبوية. ع. ال، 52 سنة، مقيمين قرية الغزالى، دائرة مركز فاقوس، و“محمد. غ. م"، 25 سنة، و“أحمد. م. ع”، 32 سنة، و“وفاء. ر. م”، 27 سنة، مقيمين قرية أكياد بمركز فاقوس).